Артиллеристы ударили снарядом с именем погибшего бойца по позициям ВСУ

Действующее в зоне проведения спецоперации подразделение «Барс 32» имени Судоплатова за время боевых действий создало свою традицию. В память о погибших бойцы пишут на снарядах, которыми потом бьют по противнику. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места такого удара.
На опубликованных кадрах один из артиллеристов маркером что-то написал на снаряде.
«От Самсона за Ингоду. Погиб товарищ у нашего друга. Передадим за него пламенный привет», — пояснил он.
Подписанный боеприпас боец принес к артиллерийской установке, из которой экипаж произвел выстрел в сторону позиций украинских боевиков.
Ранее видео с передвижением российских военных по району Угледара опубликовали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Они уточнили, что бойцы вошли в населенный пункт после массированного обстрела позиций украинских боевиков из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
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