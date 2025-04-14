Бойцам СВО из Павловского Посада передали 84 двухъярусных кровати

Крупную гуманитарную посылку для военнослужащих в зоне специальной военной операции отправили из Павловского Посада. В нее вошли двухярусные кровати для размещения личного состава.

Груз отправили служащим в первом зенитно-ракетном полке 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В том числе в ней сейчас находятся бойцы из Павловского Посада.

«Комфорт и возможность для полноценного отдыха — важные аспекты в работе военных, особенно в условиях полевых реалий. Обеспечив солдат всем необходимым, мы заботимся об их восстановлении после трудных дней службы, что, безусловно, сказывается на их готовности выполнять боевые задачи», — отметил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа, руководитель гуманитарных поездок Роман Тикунов.

Кроме того, в округе продолжает работу профильный штаб. Он располагается в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов округа. Там принимают запросы от жителей муниципалитета, находящихся в зоне СВО. Телефон: 8 916 712-05-45.