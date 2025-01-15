Бойцам СВО и членам их семей окажут психологическую помощь в Мытищах

В городском округе Мытищи работает кабинет психологической помощи для военнослужащих СВО, а также членов их семей. Получить консультацию можно также в едином федеральном чате медико-психологической поддержки «КСВО. Разговор с психологом».

Обратиться в федеральный чат по ссылке могут участники специальной военной операции и ветераны из любого региона страны, а также их родственники. На вопросы там отвечают медицинские психологи — сотрудники государственных лечебных учреждений Министерства здравоохранение Российской Федерации. Они помогут справиться с тревожным состоянием, паническими атаками, поддержат в тяжелый период жизни. Консультации специалисты проводят анонимно и бесплатно, дежурные психологи работают в чате ежедневно с 09:00 до 21:00 по московскому времени.

Как рассказала медицинский психолог Мытищинской поликлиники № 1 Екатерина Алексеева, за психологической поддержкой чаще всего обращаются близкие бойцов специальной военной операции: жены, матери, сестры.

«Переживание боли разлуки — это необходимая часть пути, которая ведет к ее принятию. На приемах я рассказываю своим пациентам о работе чата оперативной психологической помощи семьям и участникам специальной военной операции в „Телеграме“. Эта группа объединяет людей, переживающих непростое время в своей жизни», — пояснила она.

Отметим, что в поликлинике № 1 городского округа Мытищи работает кабинет психологической помощи. Записаться на прием к специалисту можно на портале госуслуг или через участкового врача-терапевта.