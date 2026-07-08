Бойцам из Раменского округа вручили удостоверения Ассоциации ветеранов СВО

Частью коллектива Ассоциации ветеранов СВО стали мобилизованные и добровольцы. За плечами этих людей — непростые испытания, теперь они вернулись к гражданской жизни и продолжили поддерживать друг друга, а также стали вместе создавать проекты по патриотическому воспитанию молодежи.

«Спасибо вам за ваше мужество, вашу храбрость и патриотизм. С удовольствием вручил сегодня эти удостоверения. Теперь вы у нас в ассоциации», — сказал Эдуард Малышев.

Удостоверения получили восемь бойцов: Сергей Игнатовский, Евгений Матвеев, Александр Марков, Антон Пудычев, Иван Сырвасов, Артем Лабунин, Игорь Чубов, Никита Недосеко.

Участник специальной военной операции Игорь Чубов рассказал, что ему было важно выполнить свой долг: «Не смог усидеть на диване, вот и все. Просто не смог. Рад видеть тех, кто остался жив. Да, мы не все целые, не все полностью здоровые, но мы живы. Это главное».

Ассоциация ветеранов СВО продолжает объединять военных, помогает им в адаптации к мирной жизни и сохранении боевого братства. За прошлый год в ряды организации вступило более 120 человек.