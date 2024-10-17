Бойцам 242-го мотострелкового полка передали авто в рамках акции «Доброе дело»

Волонтеры собрали гуманитарную помощь российским военным в рамках акции «Доброе дело», появившейся при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В зону СВО отправили пять автомобилей, а также мебель для обустройства пунктов временной дислокации.

Гуманитарную помощь получили военные 242 мотострелкового полка. Машины будут использовать для подвоза боекомплекта и продовольствия.

«Машина отличная, плавно едет, все прекрасно. <…> Машина не будет привлекать никакого внимания, люди спокойно довезут эти продукты, которые необходимы на первой линии», — рассказал один из военных.

Командный состав 242 мотострелкового полка поблагодарил губернатора за переданную технику и отметил, что она приблизит их к победе.

«Хотелось бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Спасибо Вам за переданную технику, эта техника приблизит нас к победе», — поблагодарили бойцы.

Ранее волонтеры из Мытищ отправили почти 10 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск. Они передали школам и детсадам мебель, продукты и спортивный инвентарь.