Почти 10 тонн гуманитарного груза доставили из Мытищ в Лисичанск

Гуманитарный конвой из Мытищ прибыл в Лисичанск. В него вошли мебель, спортивный инвентарь и продуктовые наборы.

Школам и детсадам Лисичанска передали более 9,5 тонн гуманитарной помощи. Теперь дети смогут продолжить обучение.

В сборе также поучаствовали кондитеры Подмосковья. Они передали 300 килограммов сладостей.

«Мы продолжаем оставаться на связи с управлением образования города Лисичанск, в дальнейшем окажем всю необходимую поддержку. Дорогие друзья! Мытищи не бросают своих соотечественников. В нашей общей борьбе с фашизмом важно участие каждого», — прокомментировала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Напомним, что помощь продолжают собирать в Мытищах в МЦ «Импульс», ДК «Яуза», в местном отделении партии «Единая Россия», ЛД «Арена Мытищи», а также штабе волонтеров в доме № 9 на улице Мира.

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