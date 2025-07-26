Бойца ВСУ «аннигилировали» вскоре после награждения Зеленским
Военкор Котенок сообщил об уничтожении награжденного Зеленским бойца ВСУ
Военкор Юрий Котенок сообщил об уничтожении 21 июля украинского военного Ивана Мороза, ранее награжденного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — заявил военкор.
Котенок не привел никаких подробностей ликвидации бойца.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел масштабное награждение украинских военных, однако не отметил подразделения и офицеров, участвующих в боях в Сумской области. Российские силовые структуры связывали это с недовольством украинского лидера ходом боевых действий в регионе.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку больше не устраивает своих союзников. По его словам, Вашингтон уже принял решение о его замене, и американские СМИ готовят общественность к новой смене режима.