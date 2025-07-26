Военкор Юрий Котенок сообщил об уничтожении 21 июля украинского военного Ивана Мороза, ранее награжденного президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Иван Мороз на свою голову получил побрякушку из рук Зеленского, как черную метку, и скоро был аннигилирован», — заявил военкор.

Котенок не привел никаких подробностей ликвидации бойца.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел масштабное награждение украинских военных, однако не отметил подразделения и офицеров, участвующих в боях в Сумской области. Российские силовые структуры связывали это с недовольством украинского лидера ходом боевых действий в регионе.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку больше не устраивает своих союзников. По его словам, Вашингтон уже принял решение о его замене, и американские СМИ готовят общественность к новой смене режима.