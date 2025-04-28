Бои напоминают гонки. Российские военные придумали новую стратегию в зоне СВО

Российские войска в последнее время стали активнее использовать мотоциклы и рои дронов в зоне спецоперации. Об этом сообщило чешское издание Seznam zprávy .

По его данным, командование ВС России отправляет в атаку сотни мотоциклов и бьет по украинским целям с помощью множества беспилотников. Благодаря такой стратегии военнослужащие могут быстро пересечь открытую местность и улучшить эффективность ударов.

«Бои часто напоминают „гонки“ к пустующим окопам после артиллерийской подготовки. Атакующие пытаются добраться до места раньше, чем туда успеют вернуться защитники», — отметило издание.

Российские войска поддерживают атаки на мотоциклах с помощью артиллерии и роя беспилотников. Обстрелы и удары БПЛА подавляют оборону ВСУ и повышают шансы штурмовиков ВС России на успех.

Ранее российская армия освободила село Каменка в Харьковской области. Контроль над населенным пунктом установила группировка войск «Запад».