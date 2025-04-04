Богомаз заявил о бесчеловечном преступлении ВСУ в Брянской области

Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

Украинские беспилотники атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате удара пострадали мирные жители, губернатор Богомаз в своем Telegram-канале назвал атаку ВСУ «бесчеловечным преступлением».

По данным местных властей, дроны сбросили взрывные устройства на жилые кварталы, украинские войска целились в мирных граждан намерено. Два человека получили тяжелые осколочные ранения.

Медики оперативно госпитализировали раненых. Однако одного из них спасти не удалось, мужчина скончался.

Повреждения зафиксировали в многоквартирном доме — выбиты стекла, пострадал балкон. Несколько припаркованных автомобилей также получили повреждения. Как сообщили в оперативных службах, обследование территории продолжится днем.

Местные власти пообещали оказать необходимую помощь семьям погибшего и пострадавших. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего и пожелал скорейшего восстановления раненым.

Ранее беспилотник сбили на подлете к Москве.