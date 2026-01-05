Боевые снеговики встали на защиту освобожденных территорий в зоне СВО

Бойцы Вооруженных сил России слепили себе снежных помощников, которые встали на «защиту» освобожденных территорий в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский Колобок и Зеленый Торчок».

На кадрах видно, как солдат устанавливает завершающие атрибуты снеговику. У того есть и оружие, и каска, и боевое настроение.

Авторы поста отметили, что главное — не показывать кадры со снеговиками жителям Украины и военным ВСУ, иначе они подумают, что в России такая армия есть в каждом дворе.

Ранее беженец из Ямполя Сергей Болдарев рассказал о мародерстве ВСУ. По его словам, боевики вывозили из домов местных жителей всю мебель и технику.