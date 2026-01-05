Украинские боевики массово вывозили всю мебель и технику из домов жителей Ямполя. Об этом РИА «Новости» рассказал беженец Сергей Болдарев.

«Выносилось все „под капитальный ремонт“, мы называли это. Заходишь в дом, нет ничего. Пусто. Дом пустой. Выносили все: холодильники, тумбочки, шкафчики», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ВСУ вывозили вещи пикапами, в каждом из них было по два-три холодильника.

В ноябре Вооруженные силы России освободили Ямполь, а также Масляковку, Ставки и Новоселовку в Донецкой Народной Республике. Под контроль армии перешел населенный пункт Радостное в Днепропетровской области.