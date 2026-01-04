Боевую часть сбитого дрона нашли около жилых домов Тулы

Уцелевшую после падения боевую часть сбитого беспилотника нашли сотрудники Росгвардии на улице Свободы в Туле. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев .

Он подчеркнул, что жителей четырех многоквартирных домов, находящихся рядом с местом взрывоопасной детали, срочно эвакуировали на автобусе в пункт временного размещения в Центре образования.

Губернатор добавил, что жители вернутся домой после обезвреживания боевой части беспилотника. Всю прилегающую территорию оцепили сотрудники полиции.

Миляев уточнил, что в ходе отражения налета летательных аппаратов подразделения противовоздушной обороны уничтожили в небе Тульской области семь беспилотников. В результате налета никто не пострадал. Разрушений или повреждения инфраструктуры не зафиксировали.

Налеты вражеских беспилотников в воскресенье, 4 января, произошли в Москве. По последним данным, после 15:00 средства противовоздушной обороны уничтожили 21 летательный аппарат на подлете к городу.

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на места падения выехали специалисты экстренных служб.