Боевой вылет Су-25 в зоне ответственности группировки «Центр» попал на видео
Минобороны: штурмовики Су-25 группировки «Центр» нанесли удар по опорнику ВСУ
Российская авиация поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Центр». Боевой вылет Су-25 сняли на видео, сообщило Минобороны.
Штурмовая авиация получила координаты опорного пункта противника. Су-25 взмыли в воздух, достигли точки маневра и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами.
«Выполняли выход на предельно малой высоте. Далее ведущий, а затем и ведомый сделали маневр с кабрирования. Отработали, ушли под нижнюю границу зоны облучения ПВО с отстрелом инфракрасных помех, провели выход на посадку и посадку», — рассказал летчик.
Военнослужащие с пунктов наблюдения и наведения подтвердили, что цель поразили. Штурмовики уничтожили спецтехнику и личный состав подразделения ВСУ.
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