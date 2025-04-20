В Калининградской области сформировали боевой армейский резерв «Барс 39». Участники первой волны сборов уже проходят подготовку, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона», — отметил губернатор.

Подготовка проходит на полигоне Хмелевка. Беспрозванных сообщил, что вручил резервистам шевроны и поздравил с началом занятий.

«Лично прошел по каждой точке и попробовал свои силы», — добавил губернатор.

Желающим записаться в боевой резерв Беспрозванных пригласил в военные комиссариаты.

В феврале стало известно, что Евросоюз планировал спровоцировать энергетический кризис в Калининграде за счет отключения Прибалтики от российских электросетей. Это должно было повлечь за собой отключение и Калининграда.