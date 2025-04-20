Боевой армейский резерв «Барс 39» сформировали в Калининградской области
В Калининградской области сформировали боевой армейский резерв «Барс 39». Участники первой волны сборов уже проходят подготовку, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
«Ко мне поступало много просьб от жителей и ветеранских организаций создать в регионе мобилизационный людской резерв из граждан в запасе и контрактников. Нужная мера для укрепления теробороны региона», — отметил губернатор.
Подготовка проходит на полигоне Хмелевка. Беспрозванных сообщил, что вручил резервистам шевроны и поздравил с началом занятий.
«Лично прошел по каждой точке и попробовал свои силы», — добавил губернатор.
Желающим записаться в боевой резерв Беспрозванных пригласил в военные комиссариаты.
В феврале стало известно, что Евросоюз планировал спровоцировать энергетический кризис в Калининграде за счет отключения Прибалтики от российских электросетей. Это должно было повлечь за собой отключение и Калининграда.