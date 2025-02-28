Евросоюз планировал спровоцировать энергетический кризис в Калининграде за счет отключения Прибалтики от российских электросетей. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис в видео на Youtube-канале Duran.

По его словам, европейцы спланировали это еще в 2018 году, а может и раньше. Отключение Прибалтики от российской электросети должно было повлечь за собой отключение и Калининграда.

«Европейский союз обеспечил бы поставки электричества в Прибалтику, а Калининград бы погрузился во тьму, там разразился бы огромный кризис, и это открыло бы путь для самых разных событий, которые, возможно заставили бы Россию пойти на уступки», — считает Меркурис.

Аналитик добавил, что некоторые люди в своих фантазиях, возможно, надеялись и на быстрый захват Калининграда. Только в России ожидали такого развития события, поэтому еще в 2014 году позаботились о том, чтобы обеспечить энергетическую независимость своего анклава.

Меркурис подчеркнул, что в Калининграде нет ни перебоев электричества, ни роста цен. Зато жителям Литвы, Латвии и Эстонии так не повезло. Эти страны оказались не готовы закупать электричество у ЕС, так как цены выросли в два раза. Кроме того, имеются перебои в энергоснабжении.

Ранее гендиректор литовской компании Litgrid Рокас Масюлис сообщил о начале работ по демонтажу опор линий электропередачи, ведущих в Калининградскую область.