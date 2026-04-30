Украинские боевики не реагируют на взрывы и попадания ударных дронов — это может быть связано с воздействием наркотиков. Об этом РИА «Новости» рассказал боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр» с позывным Пика.

Иногда противник продолжает движение даже после близких разрывов.

«После взрывов рядом они не теряли ориентацию и продолжали двигаться дальше, хотя должны были быть как минимум дезориентированы», — подчеркнул собеседник агентства.

Он не исключил воздействие внешних факторов, в том числе наркотиков. Такие эпизоды стали встречаться чаще, добавил Пика.

Ранее командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов рассказал, что тяжелая западная техника на фронте в Сумской области оказалась неэффективной из-за российских БПЛА.