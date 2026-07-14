В селе Гришино украинские боевики расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева. Об этом ТАСС рассказал эвакуированный из населенного пункта отец погибшего боксера Игорь Карпачев.

По его словам, сын много выступал на Украине, победил на чемпионате Европы, готовился к чемпионату мира. Все изменилось в один из дней, когда к нему постучался сосед и рассказал, что происходит что-то странное.

«Машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови.<…> Это были военные — хохлы [ВСУ]», — вспоминал Карпачев.

Мужчина осмотрел двор и магазин на участке. Он увидел застреленную жену, лежащую прямо у входа в торговое помещение. Тело убитого сына он нашел в подвале дома.

Карпачев добавил, что боевики ВСУ пытали его сына при жизни. Потом забрали машину и восемь тысяч долларов.

Бойцы ВСУ жестоко убили боксера с матерью в селе под Красноармейском летом 2025 года.