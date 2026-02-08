Военные Вооруженных сил Украины удерживали мирных жителей в погребе в Родинском Донецкой Народной Республики. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка Анаит Хачатрян.

При попытке людей выйти из погреба ВСУ открывали огонь. Мирным грозили расправой.

«Загнали всех в подвал и сказали: если кто-нибудь отсюда выйдет — будем стрелять», — поделилась беженка.

По ее словам, ситуация обострилась из-за боевых действий. Женщине удалось выйти к передовым позициям ВС России — бойцы разместили ее в безопасном месте, накормили и оказали медпомощь.

Ранее житель Димитрова Вячеслав Мироненко рассказал, как боевики ВСУ при отступлении расправились с семьей — пожилых мужчину и женщину расстреляли ни за что.