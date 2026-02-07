Военные Вооруженных сил Украины при отступлении убили семью в Димитрове. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Вячеслав Мироненко.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок», — вспомнил собеседник агентства.

По его словам, семью застрелили ни за что.

Группа боевиков Нацгвардии Украины ранее сдалась в плен под Димитровом. Это произошло во время зачистки, сейчас жизням военнопленных ничего не угрожает.

ВС России обнаружили приказ ВСУ об отступлении из Димитрова в начале января. Командование знало о плачевной ситуации, но утверждало обратное.