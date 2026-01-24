Беспилотник ВСУ атаковал скорую в Херсонской области

Украинские боевики ударили по автомобилю скорой с помощью беспилотника на въезде в Голую Пристань. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что атака на медицинский автомобиль Алешковской больницы произошла рано утром. Бригада из трех медиков пыталась проехать к тяжелобольному в зону, где ВСУ охотятся за любым транспортом.

Машина получила повреждения, данных о состоянии пассажиров нет.

«Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет», — отметил Сальдо.

Он добавил, что поиски пропавших осложняются тяжелой обстановкой в воздухе.

Ранее украинский БПЛА атаковал служебный автобус в Грайворонском городском округе Белгородской области. В результате пострадали пять жителей, их доставили в центральную районную больницу. Из-за атаки дрона двое мужчин и две женщины получили серьезные травмы и осколочные ранения.