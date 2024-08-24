Боевики ВСУ стреляли по сдавшимся в плен сослуживцам

Военный Гусляков: ВСУ стреляли из пулеметов по сдающимся в плен

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики открыли огонь по сдающимся в плен украинцам, рассказал боец Вооруженных сил Украины Андрей Гусляков. Его слова привел ТАСС.

Солдат решил сдаться в плен под Волчанском вместе с другим военным с позывным Дед. По ним начали стрелять в спину сначала из автоматов, а затем из пулеметов. Боевики ВСУ хотели помешать сдаче сослуживцев в плен и послали за военными дрон, отметил Гусляков.

«Наши стреляли по нам, когда мы бежали», — поделился он.

Дойти до российских бойцов смог только Гусляков, Деда подбили. Еще четверо украинцев отказались сложить оружие, их ликвидировали.

Боевики ВСУ делают все возможное, чтобы взятые в плен сослуживцы не смогли попасть в безопасную зону, рассказал ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Украинцы обстреливают ВС России и не дают вывезти пленных живыми.

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