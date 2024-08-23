Украинские боевики мешали ВС России вывезти пленных солдат в безопасную зону

Украинские боевики делают все возможное, чтобы взятые в плен солдаты ВСУ не смогли попасть в безопасную зону. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, украинские военные обстреливают ВС России и не дают вывезти пленных живыми. Алаудинов отметил, что российские бойцы взяли в плен семь-восемь солдат, из них трое пострадали от обстрелов ВСУ.

«Пленных взять, я вам скажу так, это полдела, а вот вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения, — это уже, как говорится, намного большая задача», — подчеркнул он.

Командир «Ахмата» подтвердил, что двое пленных получили ранения, а один находится в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавшие от «дружеского огня» украинские военные находятся в российском госпитале.

«Ежедневно эта работа делается, но часто бывает так, что, будучи ранеными, пленные <…> по сути погибают от рук своих же товарищей», — заключил Алаудинов.

Ранее он рассказал, что отряд спецназа «Ахмат» ликвидировал в Курской области две диверсионно-разведывательные группы, сообщило радио Sputnik. Алаудинов добавил, что обстановка в приграничной зоне находится под контролем.