Боевики ВСУ превратили школу в Успеновке в укрепрайон

Украинские боевики превратили два жилых дома и здание школы населенного пункта Успеновка в ДНР в укрепрайон ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Особую сложность у военнослужащих вызвало взятие двухэтажного здания местной школы, которая стала мощным укреплением противника. Большим препятствием для штурмовиков стал продолжительный участок открытой местности перед населенным пунктом», — рассказал один из российских солдат на опубликованных оборонным ведомством кадрах.

Успеновку российские военнослужащие освободили 4 апреля. По данным Минобороны, военнослужащие ВС России заходили в село небольшими группами по три человека и держались рядом с укрытиями. Их работу координировали расчеты БПЛА и артиллерии.

Во время боев за село военнослужащим ВС России удалось уничтожить большое количество вражеских беспилотников, включая «мавики» и ударные гексакоптеры «Баба-яга».