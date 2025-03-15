Боевики ВСУ попытались затеряться в Курской области, маскируясь под местных

Украинские боевики пытаются переодеваться в гражданских, чтобы затеряться в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с российской группировкой войск «Север».

«Как французы в Отечественную войну 1812 года, а затем и гитлеровцы вместе со своими пособниками — бандеровцами и „лесными братьями“, так и укрофашисты пытаются замаскироваться под наших мирных жителей», — пишут авторы канала.

Однако местные жители не сочувствуют оккупантам и активно помогают российским военным и силовикам их задерживать. Авторы канала показали одного из боевиков, который утверждает, что не участвовал в боях.

В конце февраля военный эксперт Антон Лиманов в комментарии 360.ru предсказал, что жители Курской области настрадались от действий украинских военных и после освобождения с радостью будут сдавать их ФСБ.