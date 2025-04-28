Жилые дома и энергообъекты пострадали при атаке беспилотников в Брянской области

Жилой дом и надворная постройка сгорели в результате атаки ВСУ в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В результате террористической атаки сгорел один жилой дом и надворная постройка. Также огнем уничтожены семь легковых автомобилей. Повреждены семь жилых домов, остекление двух квартир в многоквартирном доме», — написал он.

По словам Богомаза, из-за обстрелов случился пожар в здании Института управления и бизнеса, пламя быстро потушили. Также повреждения получила кабина строительного крана. В двух районах области повредились энергообъекты.

Сейчас на местах ЧП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Ремонтники восстанавливают энергоснабжение.

Ранее Богомаз заявил, что ВСУ пустили в сторону Брянской области более сотни беспилотников. От удара дрона погиб один мирный житель.