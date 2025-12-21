Солдаты Вооруженных сил Украины попались в плен в Сумской области. Перед этим они показывали российским операторам БПЛА неприличные жесты, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» .

Во время разведки российский дрон зафиксировал группу украинских солдат, переодетых в гражданскую одежду, рядом с селом Грабовское. Судя по опубликованным кадрам, украинцы тоже заметили беспилотник и пытались уничтожить его из стрелкового оружия, но безрезультатно. Тогда они в качестве насмешки начали показывать военнослужащему неприличные жесты.

В итоге, когда в село вошли штурмовики ВС России, боевики сдались им в плен. На допросе они извинились за свое поведение. Военкоры отметили, что внешний вид и обмундирование солдат ВСУ не соответствовало стандартам НАТО.

Ранее пленный боевик рассказал о стрелявшем по своим сослуживцам в Красноармейске спецназе ГУР во время их десантирования. Причем спецназовцы ожидали, что на блокпостах будут российские солдаты.