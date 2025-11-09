На Краснолиманском направлении ВСУ пытались обмануть российских бойцов при штурме, переодеваясь в форму ВС России. Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Рокс.

«Встречались такие опорники, где ВСУшники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское», — рассказал он.

Разведчик предположил, что таким образом украинские военнослужащие пытались перехитрить российских, создав впечатление, что позицию уже заняли ВС России.

Ранее стало известно, что на Западе признали тяжелое положение ВСУ. Нехватка оружия и личного состава стали серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины.