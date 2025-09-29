Солдаты Вооруженных сил Украины в Малых Щербаках Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника. Об этом РИА «Новости» рассказал штурмовик 5-й роты 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» с позывным Увар.

По его словам, бой состоялся 9 мая 2025 года. Тогда отряд спецназа ГУР, в котором состоял американец, пытался атаковать российские позиции в Малых Щербаках.

«Американец был раненый. Они его бросили, он еще живой был на тот момент. Просто нога была прострелена. Мы ему предлагали сдаться», — отметил Увар.

Он добавил, что на слова российских бойцов пострадавший отвечал по-английски. Взять наемника в плен не дали его сослуживцы.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ ударили беспилотниками по сослуживцам, которые пытались сдаться в плен на Харьковском направлении.