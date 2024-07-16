Марочко: в харьковском селе боевики ВСУ погибли от отравления консервами

Украинские боевики на некоторых участках линии боевого соприкосновения в Харьковской области отравились после употребления поставленных волонтерами минеральной воды и консервов, есть летальные случаи. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Взвод боевиков ВСУ в районе Часова Яра получил серьезные отравления из-за употребления минеральной воды, которую передали волонтеры», — сказал он.

Кроме того, есть факты отравлений украинских военных в районе населенного пункта Липцы на Харьковском направлении. Они скончались после употребления поставленных волонтерами консервов.

«СБУ уже занялась расследованием всех случаев. При этом никаких фактов, указывающих на связь с Россией, обнаружить им не удалось», — добавил Марочко.

Ранее стало известно, что ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области за ночь.