Боевики ВСУ издевались над жителями Часова Яра

Россия располагает фактами издевательств со стороны военнослужащих ВСУ и убийств ими мирных жителей Часова Яра. Об этом РИА «Новости» сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Часов Яр — это еще одна точка напряжения, откуда приходят сообщения с показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах боевиков над гражданским населением», — сказал он.

По словам дипломата, украинские боевики насильно эвакуировали горожан вглубь страны или же проводили зачистку населения, перед тем как оставить населенный пункт.

Мирошник уточнил, что у российской стороны есть данные о расстрелах со стороны ВСУ мирных жителей, которые пытались выехать из Часова Яра и использовании их в качестве живого щита. Также боевики поджигали дома и забрасывали гранатами сооружения, где находились люди.

В четверг, 31 июля, стало известно об освобождении Часова Яра бойцами Южной группировки российских войск.