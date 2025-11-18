Разведгруппа боевиков в составе пяти человек вышла со стороны Куриловки Харьковской области для сбора информации о позициях ВС России в районе поселка Купянск-Узловой.

Ночью украинские военные шли в лесу, не подозревая, что за ними уже давно следит оператор российского БПЛА. На боевиков сбросили граниту ВОГ-17, один из них получил ранение.

На помощь диверсантам на бронированной технике приехала еще одна эвакуационная группа ВСУ. Тогда российские бойцы сбросили второй ВОГ, ранения получили еще четыре человека.

После этого эвакуационная группа ВСУ оставила пятерых сослуживцев и спешно покинула место, даже не попытавшись загрузить раненых в бронеавтомобиль.

Ранее иностранные наемники ВСУ сдались в плен в Днепропетровской области.