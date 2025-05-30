Боевики ВСУ атаковали дронами газонакопительную станцию в ДНР

Войска Украины обстреляли газонакопительную станцию в городе Енакиево. Об этом сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Специалисты <… > подтвердили факт применения противником ударных БПЛА самолетного типа в Енакиево», — заявили представители ведомства.

Атака беспилотника произошла в 7:15. В результате удара цистерны газонакопительной станции получили повреждения. Сведений о пострадавших и погибших не поступало.

Пресс-служба регионального главка МЧС добавила, что пожар на станции ликвидировали. Тушением возгорания занимались 42 человека личного состава и семь единиц техники.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа назвал участившиеся удары ВСУ по территории России попытками срыва переговорного процесса между украинской и российской делегациями.