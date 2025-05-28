Депутат Чепа назвал участившиеся атаки ВСУ на Россию попыткой сорвать переговоры

Депутат Государственной думы Алексей Чепа прокомментировал участившиеся удары ВСУ по территории России. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам эксперта, массированные атаки Украины призваны сорвать переговорный процесс, спровоцировав российскую сторону на ответные действия.

«Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — добавил парламентарий.

Как пояснил Чепа, реакция России в виде агрессии приведет к росту подобных провокаций.