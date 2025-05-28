Депутат Чепа назвал участившиеся атаки ВСУ на Россию попыткой сорвать переговоры
Депутат Государственной думы Алексей Чепа прокомментировал участившиеся удары ВСУ по территории России. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам эксперта, массированные атаки Украины призваны сорвать переговорный процесс, спровоцировав российскую сторону на ответные действия.
«Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — добавил парламентарий.
Как пояснил Чепа, реакция России в виде агрессии приведет к росту подобных провокаций.