Расчеты БПЛА подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен»* из-за потерь сбежали вглубь территории в районе Нововасилевки в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В районе Нововасилевки Харьковской области противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР „Кракен“*», — заявил собеседник агентства.

Боевики оставили пехоту 113-й отдельной бригады теробороны без средств воздушной разведки.

Ранее военные нацподразделения «Азов»* выступили с призывом к украинским бойцам дезертировать из своих нынешних частей. К аналогичным действиям призывало руководство 33-го отдельного штурмового полка и командиры «Кракена»*.

*Националистическое диверсионное подразделение «Кракен» сформировано на базе полка «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России.