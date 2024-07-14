Боевики «Азова»* будут участвовать в подготовке школьных учителей по стандартам НАТО на Украине. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».
Членов этой организации привлекут к преподаванию школьного предмета «Защита Украины». Перед украинскими боевиками поставили задачу «оживить устаревшую программу курса».
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил командира минометной батареи 1-го батальона полка «Азов»* майора Арсена Дмытрыка к пожизненному заключению. Его признали виновным в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам ненависти и вражды, и в применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.
* Запрещенная в России террористическая организация