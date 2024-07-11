Боевик «Азова» заочно получил пожизненный срок в ДНР

Верховный суд ДНР заочно признал виновным командира минометной батареи 1-го батальона полка «Азов»* майора Арсена Дмытрыка и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

По данным следствия, в марте 2022 года подсудимый, находясь в Мариуполе, приказывал подчиненным обстреливать жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в микрорайоне «Восточный». От 10 выстрелов из миномета 2С12 «Сани» погибли два человека.

Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса — в убийстве, совершенном группой лиц по мотивам ненависти и вражды, и в применении запрещенных методов в вооруженном конфликте.

Дмытрыка объявили в международный розыск.

В феврале пожизненный срок получил грузинский наемник, убивавший российских военных в Мариуполе.

* Запрещенная в России террористическая организация.