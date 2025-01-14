Участником неформального заседания членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» стал боевик украинского нацбатальона «Азов»*. Его пригласила организовавшая встречу миссия Великобритании, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Его выступление опубликовала пресс-служба представительства.

«Сегодняшнее неформальное заседание Совета изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие и было бы наивно ожидать сегодня услышать хоть слово правды от устроителей и подобранных ими докладчиков», — сказал он.

Среди гостей оказались, по словам Полянского, отъявленные неонацисты, например, бывший военнослужащий нацбатальона «Азов»* Валерий Горишний. Дипломат напомнил, что 14-я рота этого подразделения в мае 1940 года казнила 97 британских военнопленных в деревне Ле-Парадиз во Франции.

Подразделения «Азова»* участвуют в боевых действиях на Украине. Осенью они прибыли в Часов Яр.

* Запрещенная в России террористическая организация.