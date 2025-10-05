Украинский военнослужащий на Сумском направлении при приближении ВС России попытался сбежать на велосипеде. Он также притворился женщиной и надел сарафан, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Он подтвердил, что боевики ВСУ часто прибегают к такой тактике, чтобы скрыться.

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ используют отравляющие вещества против мирных жителей Красноармейска, где идут бои. Его агентурный источник узнал, что в августе–сентябре этого года украинские операторы дронов применили препарат «Токсифос». Это вещество для уничтожения вредителей представляет опасность и для человека.

В состав препарата входит фосфид алюминия, который при взаимодействии с водой в воздухе выделяет ядовитый газ фосфин. Он блокирует поступление кислорода в организм человека и вредит здоровью.