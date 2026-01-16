«Боевая саранча». На Украине заявили, что дроны «Молния‑2» стали серьезной угрозой для ВСУ

Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что российский ударный беспилотник «Молния‑2» представляет серьезную опасность для Вооруженных сил Украины и их ближайшего тыла. Его слова привело издание «Зеркало недели» .

По оценке аналитика, ключевой фактор угрозы — ставка России на массовое производство этих летательных аппаратов. Машовец отметил, что украинские войска фактически столкнулись с «боевой саранчой», которую он назвал одной из самых больших и тотальных угроз для тыловой инфраструктуры на глубину до 50 километров от линии фронта.

На этом фоне СМИ на Западе продолжают обращать внимание на рост российского дронового потенциала.

Ранее в США называли Россию «империей беспилотников», отметив, что они стали более совершенными в технологическом плане.