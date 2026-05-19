Боец ВСУ рассказал о сдаче в плен российскому дрону

Боевик ВСУ Андрей Лыло сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области. Он рассказал РИА «Новости» , что на тот момент остался один в почти разбитом блиндаже.

Украинский военнопленный сообщил, что после мобилизации его отправили сначала в учебный центр «Десна» в Черниговской области. После обучения он попал на службу в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ. В Днепропетровской области он оказался уже в феврале.

Когда потеплело, блиндаж затопило. Тогда его перевели на другую позицию, где находились двое боевиков ВСУ. Но вскоре он остался один, так как одного украинского солдата уничтожили дроном, а второй подорвался на мине.

После того, как на позиции он остался один в почти разбитом блиндаже, где ему негде было прятаться, он решил сдаться. Просто поднял руки и вышел на улицу. Его заметили российские операторы БПЛА и скинули рацию, по которой он уже вышел на позиции ВС России и сдался.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник рассказал, что в рамках обмена военнопленными Украина вернула несколько российских бойцов в критическом состоянии. Кроме того, десятки человек были с ампутированными конечностями.