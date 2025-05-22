Боец ВСУ пошел за сигаретами и попал в плен

Солдат ВСУ в Новооленовке по ошибке зашел в дом к российским военным за сигаретами. Боевика взяли в плен, сообщил РИА «Новости» штурмовик 33-го мотострелкового полка ВС РФ Мурат Гаджикурбанов.

По его словам, российские бойцы после зачистки дома решили остановиться в нем на ночь. Около полуночи к ним внезапно зашел украинец. Бронежилета и автомата у него не было. Штурмовик отметил, что боец ВСУ очень удивился, когда увидел в доме россиян.

«Он когда увидел, конечно, ошалел, что это мы (штурмовики ВС РФ — прим. ред.). Потом мы его взяли в плен, с ним разговаривали, он оказывается думал, там сидят также ихние, и пришел за сигаретами», — рассказал собеседник агентства.

Взятый российским штурмовиками дом находился в 15 метрах от жилища, где находились украинцы. В итоге пришедший за сигаретами солдат рассказал, где находятся позиции ВСУ.

Пленный попросил штурмовиков не убивать своих сослуживцев, уверяя, что они сдадутся в плен. Однако противник оказал сопротивление и его уничтожили.

Ранее другой боец ВСУ случайно попал в плен в Запорожской области из-за своего командования, которое пообещало им несуществующее подкрепление.