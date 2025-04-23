Боец ВСУ под Часовым Яром вышел из укрытия за несколько минут до прилета БПЛА

Украинский военный под Часовым Яром спасся благодаря тому, что вовремя сдался в плен. Через несколько минут в его укрытие прилетел беспилотник, сообщил Telegram-канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V».

Боец Вооруженных сил Украины спрятался в подвале полуразрушенного здания к северу от Часова Яра. Штурмовики окружили его и предложили сложить оружие. Военный вышел с поднятыми руками.

Через несколько минут дрон бригады «Север-V» уничтожил укрытие, чтобы ВСУ больше не смогли использовать эту позицию. Сдавшийся в плен военный сохранил себе жизнь.

Ранее возле села Ступочки под Часовым Яром сдались в плен военнослужащие пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ. Они сложили оружие добровольно, потому что поняли, что не смогут удержать позицию в бою против третьего армейского корпуса ВС России.