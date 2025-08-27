В Сети появилась фотография телефона поибшего в ходе боевых действий бойца ВСУ, на экране которого отображалась история поиска. Снимок опубликовал в Telegram-канале военный блогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый.

В списке поиска были преимущественно запросы на украинском языке. Среди них — «важность Покровска» «Трамп помощь Украине», «Путин переговоры» и «Когда закончится война». Украинец искал ответ на вопрос на английском языке — «Trump stop war» («Трамп прекратит войну»).

Также украинский военный неоднократно вводил в поисковой системе вопросы о переговорах по урегулированию кризиса между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Кроме этого, его интересовал курс доллара.

Ранее было опубликовано предсмертное видеообращение боевика ВСУ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он попросил главу киевского режима запереться в бункере и свести счеты с жизнью.