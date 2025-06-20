Боец ВСУ отрекся от гражданства Украины и попросил Путина о помиловании

Украинский пленный попросил Путина о помиловании после разговора с семьей

Военнопленный Николай Чебан принял решение отказаться от гражданства Украины и попросил президента России Владимира Путина о помиловании. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Я, Чебан Николай Васильевич, отказываюсь от гражданства Украины и прошу меня помиловать за содеянное мною преступление», — сказал мужчина.

Украинец рассказал, что незаконно пересек границу Курской области, но при возможности добровольно сдался в плен. Позже он передал спецслужбам всю информацию о ВСУ.

Родственники военнопленного живут в Одесской области и Германии. Его сестра в видеообращении назвала себя русской, несмотря на украинское происхождение. Также женщина выразила надежду, что брата помилуют.

Украинский военный Виталий Бровко, сдавшийся в плен на Курском направлении, решил отказаться от обмена. Свое решение он аргументировал страхом вернуться на фронт.