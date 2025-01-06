Российский военный штурмовал опорный пункт ВСУ под Курахово, неся на своих плечах раненого сослуживца. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Подразделение «Юг» отражало атаки элитных сил противника. Штурмовик с позывным Пелей, проявив мужество, он не только оказал помощь раненому товарищу, но и продолжил сражение с украинскими боевиками.

В результате его отряд успешно выполнил свою задачу без потерь.

Как сообщили «Известия», 6 января министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм, освободив населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республике.

Российские военные полностью освободили город Курахово. В ходе боев противник потерял 80% живой силы, а также около трех тысяч единиц вооружения и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронемашин.