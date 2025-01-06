Боец ВС России штурмовал опорник ВСУ у Курахова с раненым сослуживцем на плечах
Российский военный штурмовал опорный пункт ВСУ под Курахово, неся на своих плечах раненого сослуживца. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
Подразделение «Юг» отражало атаки элитных сил противника. Штурмовик с позывным Пелей, проявив мужество, он не только оказал помощь раненому товарищу, но и продолжил сражение с украинскими боевиками.
В результате его отряд успешно выполнил свою задачу без потерь.
Как сообщили «Известия», 6 января министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, которые проявили мужество и героизм, освободив населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республике.
Российские военные полностью освободили город Курахово. В ходе боев противник потерял 80% живой силы, а также около трех тысяч единиц вооружения и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронемашин.