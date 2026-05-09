Российский военнослужащий с позывным Мулла на протяжении 130 дней находился в тылу ВСУ и координировал действия своих подразделений. Он оставался на позиции несмотря на то, что была возможность выйти раньше. Об этом рассказал военный корреспондент RT Влад Андрица.

По его словам, примерно через 40–50 дней после начала операции командир предлагал военнослужащему покинуть точку, однако тот отказался. Как отметил Андрица, боец понимал, насколько важны его корректировки для ударов по противнику, и потому решил остаться.

Первые 28 дней Мулла провел в одной из комнат кирпичного здания. Он спал на автомобильных сиденьях, а укрывался одеялами, которые нашел на позициях ВСУ.

Андрица также рассказал, что военнослужащий жил практически рядом с противником без света и воды. Кроме того, боец, у которого пятеро детей, поддерживал связь с семьей через сослуживцев.

«Он наговаривает сообщение, командир батальона записывает то, что у него произносит рация, передает дальше в штаб», — рассказал военкор.

Мулла — 53-летний доброволец из Башкирии, который осенью 2023 года отправился в зону спецоперации. Он принимал участие в штурме Малой Токмачки в Запорожской области, где занял опорный пункт примерно в километре от российских позиций.

Тем временем Минобороны России сообщило, что село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике перешло под контроль подразделений Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что российские силы взяли населенный пункт в ходе активных наступательных действий.