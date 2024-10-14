Боец ВС России рассказал о потерях в первый день спецоперации

Старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел потери в рядах Вооруженных сил России в первый день проведения СВО. Об этом боец сообщил в интервью ТАСС.
Участие ветерана в первом этапе боевых действий в зоне СВО прекратилось на третий день, так как мужчина получил ранение. Его эвакуировали в Москву.
После лечения Кузьмичев продолжил службу на границе Белгородской области, его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Он не получил повестку и остался «на гражданке».
Накануне в Минобороны России рассказали, как гвардии рядовой Сармат Годизов попал под артобстрел ВСУ в лесополосе, укрыл сослуживцев от вражеского огня и помог раненому товарищу.
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