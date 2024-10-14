Боец ВС России рассказал о потерях в первый день спецоперации

Боец Кузьмичев рассказал о потерях в первый день СВО

Старший сержант Дмитрий Кузьмичев увидел потери в рядах Вооруженных сил России в первый день проведения СВО. Об этом боец сообщил в интервью ТАСС .

Участие ветерана в первом этапе боевых действий в зоне СВО прекратилось на третий день, так как мужчина получил ранение. Его эвакуировали в Москву.

После лечения Кузьмичев продолжил службу на границе Белгородской области, его контракт закончился незадолго до объявления частичной мобилизации. Он не получил повестку и остался «на гражданке».

Накануне в Минобороны России рассказали, как гвардии рядовой Сармат Годизов попал под артобстрел ВСУ в лесополосе, укрыл сослуживцев от вражеского огня и помог раненому товарищу.