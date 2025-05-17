Боец ВС России ради освобождения Александрополя трое суток пролежал без движения

Российский штурмовик Дмитрий Бородавко практически без движения пролежал трое суток в тылу противника возле поселка Александрополь в ДНР, чтобы корректировать огонь по ВСУ. Об этом сообщили «Известия» .

Благодаря работе военнослужащего ВС России смогли ослабить боевиков на подступах к населенному пункту и установить контроль над ним. Бородавко рассказал, что корректировал БПЛА и сообщал сослуживцам координаты мест, по которым нужно бить.

По его словам, войска долгое время не могли приблизиться к Александрополю, потому что ВСУ активно использовали беспилотники, артиллерию и минометы.

Российская армия освободила поселок 17 мая. Контроль над ним установила группировка войск «Центр». Военные ударили по украинским боевикам в районе населенных пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск, в результате ВСУ потеряли более 490 военнослужащих.