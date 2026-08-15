Боец ВС России отбил атаки более десятка БПЛА при освобождении Петровки

Боец ВС России отбил атаку более десятка украинских беспилотников, включая «Хорнеты», в населенном пункте Петровка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал командир отделения 102-го полка 150-й дивизии 8-й армии в составе группировки войск «Центр» Денис Фирсов.

«При освобождении населенного пункта Петровка сбито было не менее 10 дронов — это FPV, и плюс еще „Хорнеты“. Еще крылья, еще плюс разведывательные», — уточнил военный.

Командира добавил, что украинские боевики трижды пытались атаковать «Хорнетами» машину бойцов, но все беспилотники были уничтожены.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили Петровку 13 августа.

Ранее Минобороны сообщало, что рядовой взвода связи Илья Оноприйчук в одиночку уничтожил два вражеских FPV-дрона, причем под минометным огнем ВСУ. Боец выполнял боевую задачу по восстановлению обрыва связи с командным пунктом полка.