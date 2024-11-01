Боец ВС России не дошел 15 километров до Киева в первые дни СВО

Младший сержант Артем Ковалев в первые дни специальной операции не дошел до Киева 15 километров. Слова бойца привел Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
Ковалев попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году. За операцию под Киевом военный получил медаль «За отвагу».
Младший сержант вспомнил, как во время перемещений его подразделений по ЛНР местные жители с радостью встречали военных.
«Говорили: „Спасибо, что вы приехали“. То есть нас там очень-очень долго ждали», — поделился Ковалев.
Минобороны 1 ноября сообщило о героическом поступке рядового Дениса Пирогова. Он оказал первую помощь 12 свои сослуживцам и организовал их эвакуацию. После этого боец уничтожил бронетранспортер ВСУ.
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